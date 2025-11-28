Penalizzazione Sinner, che mazzata per il caso doping: la decisione

Jannik Sinner ha letteralmente vinto di tutto negli ultimi due anni e in molti ormai lo considerano come lo sportivo italiano più importante in questo momento storico. E c’è addirittura chi azzarda a dire che sia il più importante sportivo italiano di sempre, sopra a leggende come Alberto Tomba, Federica Pellegrini o Valentino Rossi.

Ma quello è ormai il passato, Sinner è il presente e in un modo o nell’altro si parla sempre del fenomeno di San Candido. Sinner regala gioie e grandi successi ma quest’anno molti dimenticano che non è stato facile per lui, specialmente dopo aver dovuto fare i conti con l’ormai famosa sospensione legata al caso Clostebol. L’azzurro è stato indagato per questa questione ed alla fine ha patteggiato uno stop nel circuito di tre mesi.

Uno stop che non gli ha fatto saltare i tornei del Grande Slam, ma che lo ha portato a saltare 1000 come Indian Wells e Montecarlo ed in generale comunque tornei che potevano regalargli il primato. Sinner ha concluso il 2025 a solo 550 punti da Alcaraz e per molti senza squalifica sarebbe finito davanti al grande rivale. Solo dubbi ma nulla di concreto, ma nelle ultime ore è emerso un altro dato che evidenzia tutti i problemi di Sinner nel 2025.

Sinner e la batosta riguardo il montepremi: è tutta colpa del caso Clostebol

Il regolamento che riguarda l’Atp è molto complesso e difficile da comprendere, sia per la questione ranking ma anche per i bonus che caratterizzano la carriera di diversi tennisti. Al termine della stagione l’Atp mette ad esempio a disposizione un bonus pool che riguarda i migliori 30 tennisti che ottengono risultati nei Masters 1000 e nelle Atp Finals di Torino. Nonostante la squalifica Sinner era palesemente nella Top 30 mondiale e a dire il vero era secondo in questa classifica, dietro solo a Carlos Alcaraz.

Ciò però non basta e Jannik non potrà avere alcun vantaggio economico. Il regolamento prevede che ad ogni tennista viene tolto il 25 % dopo aver rinunciato ad 1 Masters 1000, e in caso di assenza a 4 Masters 1000 il tennista perde l’intero bonus a disposizione e Sinner fa parte di quest’ultima fascia.

A causa del caso Clostebol Sinner ha dovuto rinunciare a tornei come Indian Wells, Miami e Montecarlo e poi ha rinunciato all’Open del Canada per salvare il suo programma. Insomma si trattava di un sostanzioso bonus, si parla di milioni di euro ma Jannik ha dovuto rinunciarvi.