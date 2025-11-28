Il classico presepe non è più di moda: è questa la nuova tendenza per quest’anno

Il presepe tradizionale ha da sempre occupato un posto centrale nelle case durante le festività natalizie. Statuine, muschio naturale, scenografie artigianali e luci soffuse hanno accompagnato generazioni, trasformando il rito dell’allestimento in un momento carico di simbolismo. Tuttavia, negli ultimi anni, il concetto stesso di decorazione natalizia ha iniziato a evolversi seguendo stili di vita più dinamici e case più compatte, con spazi sempre più ridotti.

Proprio per questo, sempre più famiglie scelgono di ridurre gli oggetti ingombranti, preferendo soluzioni più snelle o decorative. L’atmosfera natalizia resta centrale, ma cambia profondamente il modo con cui viene espressa. In questo contesto, il presepe classico, ricco di dettagli, spesso ampio e complesso da montare, sta gradualmente cedendo il passo a nuove forme di rappresentazione del Natale.

Ecco la nuova tendenza in fatto di presepe: per un Natale ricco di emozione, ma con più creatività

La prima grande tendenza è il presepe stilizzato, composto da silhouette essenziali in legno chiaro, metallo o resina. Le figure non sono più definite nei tratti, ma suggerite attraverso geometrie morbide e lineari. Questa soluzione permette di mantenere il simbolo senza riempire troppo gli ambienti, integrandosi con facilità in salotti moderni e spazi dal design scandinavo.

Accanto a queste versioni essenziali, cresce l’interesse per il presepe luminoso, spesso realizzato con elementi a LED. Le figure si trasformano in giochi di luce sospesi o appoggiati a una mensola, creando un effetto scenografico senza ingombri. È una scelta molto amata negli open space, dove l’illuminazione decorativa riveste un ruolo fondamentale nell’atmosfera delle feste.

Un’altra proposta che sta attirando consensi è il presepe botanico, ottenuto assemblando piccole piante, rami secchi, micro-terrari e materiali naturali. Al posto delle classiche statuine vengono utilizzati elementi vegetali che suggeriscono la Natività in modo poetico e contemporaneo. Questa variante piace soprattutto a chi desidera un tocco green, oltre a chi punta su addobbi sostenibili e facilmente riutilizzabili.

Infine, ci sono le rappresentazioni della Sacra Famiglia, composte soltanto dagli elementi principali del presepe: Maria, Giuseppe e Gesù, che possono essere rappresentati in vari modi. Insomma, si tratta di piccole tendenze che stanno via via conquistando sempre più persone e che stanno facendo passare in secondo piano il classico presepe, pur mantenendo viva la tradizione natalizia.