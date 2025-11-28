Musetti, arriva una clamorosa decisione: nessuno se lo aspettava

Il 2025 è stato un anno piuttosto positivo per l’Italia del tennis e che ha visto protagonista non solo Jannik Sinner ma anche altri azzurri. Lo abbiamo visto ammirando alcuni dei nostri campioni nella vittoria di Coppa Davis di queste settimane e sono arrivate poi altre grandi novità. Uno dei tennisti comunque tra i migliori di quest’annata è il carrarino Lorenzo Musetti, numero 2 italiano e ormai presenza costante della Top 10.

Genio e sregolatezza Lorenzo Musetti rappresenta probabilmente quello che i fan si attendono riguardo il ‘tennista medio’, uno sportivo che alcuni considerano come l’erede di Fabio Fognini e che non sempre è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità tecniche. Allo stesso tempo Musetti si è tolto comunque alcune soddisfazioni, ha finito l’anno in Top 10 e per la prima volta nella storia – insieme a Jannik Sinner – ha portato due tennisti italiani alle Atp Finals di fine anno.

Niente Davis e presto Lorenzo diventerà padre per la seconda volta e il suo è stato un anno comunque piuttosto positivo da più punti di vista. I tennisti ora sono in vacanza ma c’è chi già pensa al prossimo anno e valuta alcune cose da fare, c’è già un calendario chiaro e il primo obiettivo stagionale è l’Australian Open 2026. Ma non è l’unico e intanto arrivano novità per l’inizio del prossimo anno.

Svolta Musetti, arriva la decisione ufficiale: tutto confermato per il 2026

Dal 18 Gennaio al 1 Febbraio andrà in scena l’Australian Open 2026, primo e tanto atteso Slam dell’anno dove Jannik Sinner difenderà il titolo e dovrà reggere agli attacchi del grande rivale Carlos Alcaraz. Ma intanto in Australia c’è già una grande organizzazione e nelle ultime ore ha fatto molto rumore la decisione di alcuni tennisti – tra cui Lorenzo Musetti – di prendere parte al Kooyong Classic, un’interessante esibizione che andrà in scena dal 13 al 15 Gennaio.

Subito prima degli Australian Open ci sarà questo evento che, per i colori italiani, vedrà in campo Lorenzo Musetti e anche Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, entrambi trascinatori nella Coppa Davis. Prima di loro occhio anche ad altri protagonisti come Bublik, Khachanov ed il giovane Tien.

Sulla lista degli invitati spazio anche all’australiano – di rientro nel torneo dopo gli infortuni – Nick Kyrgios, e anche Hubert Hurkacz, Marin Cilic ed infine il cinese Zhang Zhizhen.