Offerta mai vista da Lidl: ha un motore da 600 W e costa solo 39,99 euro!

L’ultima promozione di Lidl promette di scatenare una vera e propria corsa agli acquisti. Parliamo di un apparecchio con motore da 600 W — fino a ieri decisamente fuori portata per molte tasche — oggi proposto dalla celebre catena tedesca della Gdo a meno di 40 euro. In un momento in cui il carovita continua a mordere, questa offerta va in controtendenza.

Si tratta di un’opportunità allettante per chi è alla ricerca di strumenti affidabili con un occhio sempre ben puntato sul portafoglio. Una volta di più Lidl conferma la sua vocazione: abbinare qualità, funzionalità e convenienza. Il marchio tedesco torna a rendere accessibile alla sua clientela non soltanto generi alimentari ma anche elettrodomestici e attrezzi per la casa.

Come da consolidata tradizione il rapporto qualità-prezzo appare davvero notevole. Il prodotto offerto da Lidl coniuga semplicità e potenza al prezzo di 39,99 euro. Una combinazione decisamente inusuale per questo genere di articoli. Questa offerta potrebbe fare davvero al caso di chi vuole migliorare la propria quotidianità con un acquisto smart.

Super offerta di Lidl: motore da 600 W a meno di 40 euro

Davvero interessante l’ultima offerta da parte di Lidl: la planetaria impastatrice Silvercrest®, messa in vendita in questi giorni a soli 39.99 euro. Si tratta di una planetaria con ciotola in acciaio da 5 litri, fruste e ganci inclusi. Notevole la potenza – 600 W – di questo apparecchio dal design compatto, offerto a una cifra che non si vede spesso in giro.

Oltre al prezzo davvero conveniente, altri punti di forza della planetaria venduta da Lidl sono la semplicità delle linee e la vivacità del colore, un bel rosso acceso che renderà difficile farla passare inosservata sul piano della cucina. Una sensazione generale di robustezza si completa con piccoli ma decisivi dettagli come la manopola frontale o il paraspruzzi removibile.

Anche altri dettagli fanno la differenza nella planetaria Lidl, dotata di ciotola in acciaio inox da 5 litri che spicca per la facilità con cui può essere estratta e pulita. Il paraspruzzi presenta un’apertura di riempimento che si rivela assai più utile di quanto possa sembrare a prima vista, specialmente quando bisogna fare i conti con le farine sottili. Ma non è finita.

Compresi nel prezzo ci sono anche due accessori di fondamentale importanza: il gancio impastatore e la frusta. La velocità è regolabile con una manopola grande e facilmente utilizzabile anche da chi ha poca dimestichezza con gli elettrodomestici. Nessun problema di spazio infine grazie alla struttura compatta che permette di tenere la planetaria sempre sul banco.