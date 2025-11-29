Roma, sabato 29 e domenica 20 novembre strade chiuse: il motivo

La viabilità subirà delle significative modifiche a Roma nel fine settimana tra sabato 29 e domenica 30 novembre. Diverse zone del centro – e non solo – saranno soggette a restrizioni di traffico. Si annuncia insomma un weekend difficile per la mobilità capitolina a causa dell’intreccio tra manifestazioni, cortei, lavori infrastrutturali e misure temporanee.

Chi sarà costretto a spostarsi in città dovrà prestare attenzione a possibili divieti di sosta, autobus deviati e modifiche agli accessi automobilistici. In molti casi la cosa migliore da fare sarà puntare sul trasporto pubblico o programmare in anticipo percorsi alternativi per evitare le chiusure previste per questo fine settimana.

Le chiusure cominceranno dal pomeriggio di sabato 29 novembre, quando alle 14:00 partirà un corteo da piazzale Ostiense. La circolazione sarà chiusa al traffico lungo tutto il percorso della manifestazione che interesserà via della Piramide Cestia, viale Aventino, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana e piazza di Porta San Giovanni. Vietato sostare in piazzale Ostiense, via della Piramide Cestia, piazza Albania, piazzale di Porta San Paolo, via di Porta Ardeatina, via Emanuele Filiberto e via Carlo Felice.

Strade chiuse a Roma nel fine settimana 29-30 novembre: le ragioni delle chiusure

Sempre nella giornata di sabato prenderà il via un corteo alle 13:00 da Parco Schuster diretto a piazzale Ostiense lungo via Ostiense. Sono previste possibili ripercussioni sulla circolazione. Invece domenica 30, dalle 9:00 alle 15:00, è in programma un’altra manifestazione in piazza Roberto Malatesta, con la possibilità di chiusure temporanee delle strade circostanti.

Domenica 30 novembre, nella zona Don Bosco, avrà luogo un ulteriore corteo tra le 11:00 e le 12:30 con la chiusura al traffico di via Flavio Stilicone, piazza dei Consoli e via Ponzio Cominio. Lavori di rinnovo dell’infrastruttura sulla Metro C porteranno questo sabato alla sospensione del servizio tra Parco di Centocelle e Pantano, sostituito dalla navetta MC8. Sospensione anche domenica sulla tratta Giardinetti–Pantano, con attivazione della MC9.

Ci saranno anche diversi lavori a rendere meno agevole la mobilità. Sono numerosi i cantieri attivi. Così in due fasce orarie su viale del Pattinaggio saranno istituiti divieti di sosta, restringimenti di carreggiata e limite di velocità a 30 km/h. Proseguono nel Villaggio Olimpico gli interventi per ripristinare il manto stradale. I divieti di sosta – fino al 5 dicembre – riguarderanno diverse vie con limite di 30 km/h nei cantieri notturni.

Fino al 29 novembre sarà attivo in piazza Augusto Righi (Portuense) un restringimento della carreggiata per la manutenzione del verde. Potranno esserci chiusure temporanee nelle aree limitrofe dovute al concerto di Alfa al Palazzetto dello Sport all’Eur. Sono previsti divieti di transito nella zona della Farnesina per il match di vertice tra Roma e Napoli di domenica sera all’Olimpico.

Infine, la Tangenziale Est sarà interessata da lavori notturni che si svolgeranno tra le 23:00 di sabato e le 6:00 di domenica. Scatterà la chiusura per il tratto sopraelevato tra Largo Passamonti e viale Castrense. Sono previste deviazioni obbligatorie per i mezzi in direzione di San Giovanni.