Barella, messaggio sconcertante: tifosi a bocca aperta

L’Inter arriva da una settimana piuttosto complicata e domani contro il Pisa avrà l’occasione per tornare a macinare punti dopo due serate storte. La truppa di Chivu è infatti reduce dai ko nel derby contro il Milan e in Champions a Madrid contro l’Atletico.

Una doppia beffa che ha rimesso in discussione il momento dei nerazzurri ancora a caccia di vittorie dal rientro dalla sosta. Servirà dunque un reset per la compagine meneghina che dovrà capire gli errori e ritrovare gli uomini chiave. Soprattutto dopo la gara europea non sono mancate le critiche per l’Inter con un durissimo Paolo Di Canio a ‘Sky Sport’ in prima linea: “Le sconfitte vanno distinte. Quella contro l’Atletico è dovuta a una mancanza di determinazione, ma arriva dopo quattro vittorie. Però, le quattro sconfitte in campionato sono troppe, e se il trend dovesse continuare così, sarebbe la stagione più deludente”.

L’ex calciatore è quindi andato all’attacco anche di Chivu: “Quello che dice Chivu è corretto, ma ci sono dei dubbi sul piano caratteriale. È giusto il suo approccio, difende i suoi, ma arriverà anche il momento in cui il ‘noi’ diventerà un ‘tu’, e nelle giuste sedi, parlerà singolarmente dicendo ‘Che cavolo fai, guardati intorno'”.

Spazio quindi anche ai singoli con un lungo intervento su Barella in merito al secondo gol dell’Atletico: “L’Inter difende a zona. Gli altri giocatori marcano Sorloth e Nico Gonzalez, ma quando arriva Gimenez, non c’è nessuno che lo segue. Chi dovrebbe essere l’uomo a disturbare Gimenez? Barella, libero da marcature, guarda prima la palla, poi l’avversario e infine alza le braccia”.

Inter, Barella sbaglia contro l’Atletico Madrid: annuncio nettissimo

Di Canio, ancora in merito a Barella, ha ribadito che un giocatore con più determinazione e voglia di fare “dovrebbe essere più consapevole di chi può arrivare”. Bisogna essere reattivi, orientarsi, avere la percezione del pericolo secondo l’ex calciatore.

Nel corso del dibattito Di Canio è andato ancora dritto sul centrocampista di Chivu: “Barella avrebbe potuto essere a tre passi da Gimenez, anticiparlo e interrompere la sua corsa con un semplice tocco. Non si può restare immobile in area e lasciarlo passare, bisogna sempre tenere d’occhio chi c’è intorno, non permettergli di prendere il passo”.

L’ex attaccante sottolinea come Barella non guardi mai l’avversario, si concentri sulla palla, e “così il giocatore dell’Atletico gli passa davanti”. Infine in maniera ancora più netta: “Se ci fosse stato anche Brontolo dei sette nani avrebbe dovuto comunque avere la percezione del pericolo, non può concentrarsi solo sulla porta e sulla palla”.