Ufficiale, è stato esonerato: tifosi dell’Inter spiazzati

Il campo è giudice supremo di tutto ciò che accade nel mondo del calcio. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società diventa termometro inevitabile da seguire quando c’è da giudicare soprattutto il lavoro di un allenatore, generalmente il primo a pagare quando le cose vanno male.

Lo sa bene un ex interista, a cui i tifosi sono rimasti sempre molto legati, visto il suo passato da calciatore meneghino. Il riferimento è a Ramon Diaz, che da giocatore, dopo la maglia del River Plate, ha vestito quelle di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter tutte in Italia. Un professionista di livello in grado di lasciare un buon segno ovunque per poi intraprendere un’interessante carriera da allenatore in corso ancora oggi.

Il classe 1959 ha però recentemente visto interrompersi il rapporto con l’Internacional di Porto Alegre, società brasiliana con cui l’avventura era iniziata tra l’entusiasmo al fianco del figlio Emiliano.

L’Inter brasiliana ha quindi diramato il seguente comunicato ufficiale: “Lo Sport Club Internacional annuncia la risoluzione del rapporto contrattuale con l’allenatore Ramon Díaz. Anche il suo vice Emiliano Díaz, gli assistenti Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, il preparatore atletico Diego Pereira e il performance analyst Juan Romanazzi lasciano il club”.

Inoltre: “Il Club ringrazia i professionisti per il loro servizio e augura loro successo nella loro futura carriera”.

Esonerato l’ex Inter Ramon Diaz: addio all’Internacional

L’ex nerazzurro paga quindi il pesantissimo 1-5 incassato contro il Vasco da Gama, squadra che proveniva da cinque sconfitte consecutive.

Senza parole i tifosi dell’Internacional, che in queste ore hanno quindi accolto il nuovo allenatore che guiderà i biancorossi: “Lo Sport Club Internacional annuncia che Abel Braga torna alla guida della squadra per le fasi finali del campionato brasiliano. Sarà il suo ottavo incarico all’Inter, diventando l’allenatore con il maggior numero di presenze con la squadra del Colorado: 340 partite ufficiali”.

Pluricampione con l’Inter, Braga ha vinto la Coppa del Mondo per Club (2006), la CONMEBOL Libertadores (2006), il Campionato Gaúcho 2008 e 2014 e la Dubai Cup 2008. Nella nota si legge anche che “nel suo ultimo periodo, ha guidato la squadra al secondo posto nel campionato brasiliano 2020, lottando per il titolo fino all’ultimo turno, in una stagione altamente competitiva. Abel inizierà a lavorare al CT Parque Gigante questa domenica, insieme allo staff permanente del club. Anche Élio Carravetta torna all’Internacional per unirsi alla squadra in questa sfida”.