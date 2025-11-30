Yildiz, decisione stupefacente: c’entra Messi!

Ogni qual volta la squadra vive un momento di difficoltà si affida a lui, il talento turco Kenan Yildiz. La Juve ha tremato ieri in occasione del gol del Cagliari di Sebastiano Esposito, in una fortunata carambola che si è insaccata dietro la porta di Perin. Ma proprio quando il pubblico stava cominciando a fischiare Kenan ha cambiato la partita, salvando squadra ed evitando polemiche attorno a Luciano Spalletti.

Una doppietta di pregevole fattura, due gol straordinari e una prestazione sontuosa con il talento turco che si è fatto carico della sua squadra, da gran numero dieci e nonostante la giovanissima età. Si era parlato delle sue prestazioni altalenanti ma Yildiz ha risposto presente, prima con l’ingresso decisivo contro il Bodo Glimt e poi grazie alla splendida prova di ieri. Ma le belle notizie per Kenan non sono finite qui, anzi.

Anche Kenan Yildiz è uno dei grandi protagonisti del progetto Messi +10, un progetto avviato personalmente dal fenomeno argentino. Il giocatore indossa degli scarpini speciali che lo portano a rientrare in una lunga serie di caratteristiche ma specialmente fa parte di 10 giocatori che ha scelto personalmente il fenomeno per eccellenza, degno quindi della figura della Pulce, protagonista tra l’altro in queste ore anche in MLS con la squadra dell’Inter Miami.

Boom Yildiz, è uno dei prediletti di Messi

Messi ha scelto dieci giocatori che sono degni di indossare questi scarpini speciali, ovviamente in accordo con gli sponsor e tra questi c’è anche il fenomeno turco del club bianconero. Oltre a Yildiz ci sono anche altri giocatori di talento come ovviamente la stella del Barcellona – e per alcuni suo erede – Lamine Yamal ed il trequartista di proprietà Manchester City e talento argentino Claudio Etcheverry, profilo di calibro internazionale. E insomma l’ennesimo attestato di stima per Yildiz.

In queste settimane lo abbiamo visto parlare con Alessandro Del Piero, fenomeno del calcio italiano e della Juventus e i tifosi bianconeri vedono in lui il suo grande erede. E questo attestato da parte di Messi sottolinea quanta fiducia ripongano in lui tanti protagonisti, i tifosi bianconeri ma anche quelli turchi e Yildiz è atteso anche dalla Nazionale. I tifosi sperano in lui nel prossimo Marzo quando la Turchia sarà impegnata nei Playoff Mondiali e la Nazionale si affida a lui e al regista dell’Inter Hakan Calhanoglu.