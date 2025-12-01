Sinner rimane a bocca aperta: annuncio ufficiale sul ritiro

La stagione tennistica è ufficialmente terminata e la maggior parte degli atleti si godono finalmente le meritate vacanze. Tra questi c’è sicuramente Jannik Sinner, probabilmente alle Maldive come la maggior parte dei campioni, almeno da quel che sappiamo visto l’ultimo post pubblicato sui social da Alexander Zverev, in aereo insieme a lui.

Ma questo periodo è anche quello delle rivelazioni e nelle ultime settimane sono arrivate anche interessanti parole di una delle sorprese dell’anno, uno dei pochi atleti che in questo 2025 (e si contano sul palmo delle dita) è riuscito a battere il tennista azzurro Jannik Sinner. Stiamo parlando del kazako Alexander Bublik, senza dubbio una delle belle rivelazioni di questa stagione. Il tennista ha parlato ai microfoni di Tennis Magazin ed ha raccontato delle difficoltà degli ultimi mesi:

“Ero molto insoddisfatto di me stesso alla fine della scorsa stagione, ho pensato di concludere la mia carriera visto che rischiavo di uscire dalla Top 100 e sicuramente avrebbe cambiato tutto per me”. Allo stesso tempo però Bublik non si è lasciato abbattere dalle avversità ma ha reagito e affrontato alcuni di questi problemi, migliorando in alcune situazioni come su una superficie della terra battuta. E quest’anno Bublik ha sfiorato la Top 10 e le Atp Finals dove è apparso solo come riserva.

Bublik e le parole sul suo futuro: Sinner anche è avvisato

Bublik nel corso dell’intervista ha spiegato di come è cambiato il suo gioco e come è riuscito a diventare competitivo all’interno del circuito. L’atleta kazako ha sottolineato: “Ho cercato di mantenere varietà nel mio gioco e improvvisamente sono diventato più costante, anche il mio allenamento è cambiato”.

Molti ricordano Bublik per la vittoria su Jannik Sinner ai Quarti di Halle, una delle poche volte dove il numero due non ha raggiunto la finale quest’anno, e Bublik regolò Jannik con un match sublime sull’erba, superficie dove poche settimane dopo l’azzurro ha vinto Wimbledon. Poi però lui ha raccontato:

“Ho migliorato la mia forma fisica e il cambio di racchetta è stato fondamentale, un modello molto leggero con un peso di 291 grammi”. e quest’anno Bublik ha vinto Halle, Gstaad, Kitzbuhel ed infine Hangzhou. Il kazako ha sottolineato: “Il mio obiettivo è diventare un Top 10, sarebbe un sogno se un giorno riuscisse a raggiungerla. Ora ho la sensazione che – giocando al meglio – posso farcela”.