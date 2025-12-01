Grande Fratello, c’è la cancellazione a 3 puntate dalla finale: non andrà più in onda

Continua ad incontrare difficoltà il Grande Fratello. Il cambio al timone della conduzione – passata nelle mani di Simona Ventura nella presente edizione – finora non ha dato i risultati sperati. Lo storico reality show è partito da una base del 23,35% di share e oltre 2,8 milioni di spettatori. Un ottimo debutto che aveva fatto ben sperare i vertici di Mediaset.

Ma nel corso delle puntate gli ascolti sono calati fino a una media del 13-14% al lunedì sera. Un declino di quasi dieci punti percentuali che certifica una crisi apparsa già evidente lo scorso anno, nell’ultimo GF targato Alfonso Signorini. I dati attuali sono inferiori perfino a quelli della passata edizione, attestatasi intorno a una media del 16,76%.

Insomma, a un quarto di secolo dalla prima messa in onda il Grande Fratello perde vistosamente colpi e a tre puntate del gran finale arriva una nuova battuta d’arresto. Stavolta non si tratta di un altro calo degli ascolti televisivi, ma della cancellazione di uno degli appuntamenti più attesi del programma in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Cancellazione per il Grande Fratello: la decisione Mediaset

Inizialmente si era parlato anche di un possibile prolungamento fino a gennaio per il Grande Fratello. Una possibilità che appariva tuttavia legata ai risultati del programma che, come visto, si sono rivelati inferiori alle attese della vigilia. L’idea è stata dunque rapidamente abbandonata, malgrado il pubblico abbia dimostrato di essere affezionato al cast di concorrenti di questa edizione.

Non sono mancate le polemiche – soprattutto sui social – per l’orario del programma, mandato in onda dopo La ruota della fortuna, il che significa iniziare poco prima delle 22:00 per una trasmissione da prima serata. Nelle ultime ore è giunta anche un’altra decisione da parte di Mediaset: l’azienda ha cancellato la fascia quotidiana del Grande Fratello in onda su Canale 5.

Il GF infatti veniva trasmesso in fascia preserale alle 18.30. Ma da lunedì 1° dicembre non sarà più così. Il finale di stagione del Grande Fratello andrà presumibilmente in onda il 15 dicembre. Lo storico reality show subirà un’altra variazione: la cancellazione del daytime, la fascia quotidiana del programma condotto da Simona Ventura. La ragione della cancellazione è presto detta.

Uno dei prodotti di maggior successo della programmazione Mediaset sono senza ombra di dubbio le soap turche, prima fra tutte La forza di una donna che su Canale continua a battere con regolarità uno dei fiori all’occhiello di casa Rai: Il Paradiso delle Signore. Mediaset ha dunque deciso di raddoppiare l’appuntamento con la dizi assegnandole lo slot delle 18:30 al posto del daytime del Grande Fratello.