Non solo Vlahovic! Napoli-Juve perde il Big più atteso: non ci sarà

La lunga attesa sta per finire per un big ai box da tempo. Non ci sarà ancora però per Napoli-Juventus del prossimo fine settimana

L’ultima giornata di campionato ha rimesso sotto le luci dei riflettori la forza del Napoli di Antonio Conte, che ha superato la Roma in trasferta in uno scontro diretto sentito e tirato.

Un gol di David Neres ha riportato gli azzurri in vetta alla classifica insieme al Milan, e pone la compagine partenopea nelle migliori condizioni emotive possibili in vista del prossimo big match contro la Juventus. Dal canto suo la squadra dell’ex Spalletti ha ritrovato il successo in Serie A battendo il Cagliari per 2-1 a Torino, seppur senza offrire una prestazione memorabile.

Al culmine della 14esima giornata di campionato proprio Napoli-Juventus sarà il piatto forte, che dirà molto delle ambizioni reali di entrambe. Si tratta di una gara importante e molto sentita da entrambe le parti, anche per risvolti extra campo legati alle presenze in panchina di Spalletti in bianconero e Conte in azzurro.

Il big match del prossimo turno presenterà però anche diversi assenti, soprattutto sponda Napoli visti i lungodegenti De Bruyne, Lukaku, Meret, Anguissa e Gilmour, oltre a Gutierrez da valutare per un prossimo rientro. Le cose si fanno problematiche anche per la Juventus, che a margine della gara contro il Cagliari ha perso Dusan Vlahovic per un brutto infortunio. Il serbo rischia di rimanere ai box per almeno un paio di mesi, privando Spalletti di una scelta importante.

Tra i bianconeri però si allungano anche i tempi di recupero di un altro big, che sembrava poter tornare proprio contro il Napoli.

Verso Napoli-Juventus, slitta ancora il rientro di Bremer: la data

Il lungodegente della Juventus è Gleison Bremer, out già da un paio di mesi e voglioso di tornare quanto prima a dare una mano ai compagni.

Fermo dal 27 settembre per il problema al menisco lesionato, il centrale verdeoro sta aumentando i carichi di lavoro per favorire un recupero graduale. L’obiettivo delle scorse settimane sembrava poter essere proprio la trasferta di Napoli, quanto meno per la panchina, ma le cose stanno andando diversamente.

Secondo quanto evidenziato da ‘Gazzetta.it’ il vero traguardo di Bremer potrebbe però essere la gara contro il Bologna di metà dicembre, con Spalletti che non vede l’ora di poterlo abbracciare.

Per evitare ulteriori guai quindi la metà del mese appena iniziato appare come l’obiettivo più giusto per il possente centrale bianconero, che a Napoli non dovrebbe quindi esserci.