Sinner ko, fatali i problemi fisici: c’è l’annuncio

Sinner è ormai quasi imbattibile ed i risultati degli ultimi anni sono stati quasi strabilianti. La rivelazione però lascia tutti di sasso.

Il binomio 2024-2025 è stato letteralmente spaventoso per il tennista italiano Jannik Sinner, diventato quasi come un famelico robot. Il campione azzurro ha lasciato le briciole a tutti gli avversari, dominando a destra e a manca e arrivando praticamente sempre almeno alle fasi finali, o meglio alla finale di un torneo. Sinner sembra imbattibile e Jannik arriva sempre in finale dove l’unico che può contrastarlo è Carlos Alcaraz, fenomeno di due anni più piccolo e destinato a scrivere la leggenda.

Jannik va avanti oltre tutto e tutti, negli anni ha vissuto qualche polemica, è finito nel mirino della critica per scelte giudicate discutibili come il no ai Giochi Olimpici o alla partecipazione in Davis (quella del 2025) e in un modo o nell’altro si parla sempre di Sinner, anche ora a circuito praticamente fermo. Quest’anno Sinner ha subito 6 sconfitte, quasi tutte contro Alcaraz ma una di queste è avvenuta abbastanza a sorpresa con Tallon Griekspoor.

Una sconfitta particolare in quanto l’olandese ha vinto solo dopo il ritiro di Sinner, alle prese con i crampi a inizio terzo set e ormai quindi costretto a capitolare. Griekspoor è impegnato in un torneo esibizione in Russia ed in queste ore ha parlato ai microfoni di Tennis Bolshoi dove ha trattato di tanti temi, e tra questi appunto come fare per battere Jannik Sinner. Per alcuni sembra facile provare a ragionare su come batterlo ma al momento l’altoatesino sembra davvero quasi imbattibile.

Sinner avvisato, i rivali hanno trovato la formula magica per batterlo

Nel corso dell’intervista Tallon Griekspoor ha analizzato e sottolineato come si può battere Jannik Sinner, come si può fare e quali armi bisogna utilizzare. Griekspoor per molti è uno dei cosiddetti outsider, non è un top ma è sicuramente un tennista fastidioso ed il tennista ha annunciato:

“Come battere Sinner? Questa è una delle domande più difficile da fare ad un tennista in questo momento, lui è incredibile. Ha perso solo sei gare in questo 2025 ma 2 le ha perse per infortunio” e cosi l’olandese ha voluto puntualizzare quello che può essere un piccolo problema per l’azzurro e ovvero quello legato alle condizioni fisiche.

E Griekspoor ha sottolineato: “Sono un tennista dominante al servizio ma Sinner è il miglior ribattitore nel circuito e quindi ti costringe a servire forte anche con la seconda, anche perchè negli scambi lunghi nove volte su dieci capita che perdi”.