Trasforma lo spreco in lusso: le 5 decorazioni natalizie fai da te che non ti aspetti

Il Natale è la stagione in cui la casa si trasforma e si riempie di luci soffuse, profumi speziati e dettagli scintillanti che creano un’atmosfera capace di evocare ricordi e suggestioni. Tuttavia, l’allestimento natalizio può diventare costoso e poco sostenibile, soprattutto quando si punta su accessori particolari. Molti oggetti, però, possiedono un potenziale nascosto che spesso sfugge all’occhio. Materiali ritenuti superflui, avanzi di lavori precedenti o piccoli elementi della quotidianità possono essere valorizzati e trasformati in complementi eleganti, senza sacrificare lo stile.

In un’epoca in cui il risparmio, il riciclo e la sostenibilità stanno avendo un ruolo fondamentale, sempre più persone decidono di usare comuni materiale di scarto o di riutilizzare oggetti vecchi che ci sono in casa, per dare vita a delle originalissime decorazioni natalizie fai da te. Facili, veloci ed originali, permettono di mantenere inalterato lo spirito natalizio, ma senza dover, ogni anno, acquistare decorazioni nuove e costose.

5 decorazioni natalizie fai da te da realizzare in casa, utilizzando comunissimi oggetti di scarto

Realizzare in casa delle decorazioni natalizie, oltre ad essere un modo per ridurre gli sprechi e risparmiare, permette anche di ottenere qualcosa di unico e che in giro non si trova. Così facendo, il Natale sarà davvero personalizzato e farà vivere un’esperienza unica. Vediamo quindi, quali sono queste 5 decorazioni fai da te da realizzare in casa con oggetti di scarto.

Ricavare preziose creazioni da materiali semplici, fa sì che ogni ambiente sia osservato con un occhio creativo, pronto a cogliere opportunità dove prima sembravano esserci soltanto oggetti da buttare. Ecco quindi, 5 decorazioni da creare prima di Natale:

Stelle di carta da vecchie riviste: le pagine più colorate possono essere piegate e intrecciate per creare stelle leggere da appendere all’albero o alle finestre Palline decorative con lampadine esaurite: una mano di vernice metallica o glitterata trasforma le vecchie lampadine in sfere chic, perfette per un albero dal look moderno Centrotavola con barattoli di vetro: barattoli delle conserve possono diventare portacandele scintillanti con l’aggiunta di spago, rami di pino e qualche dettaglio dorato Fiocchi creati da vecchi tessuti: avanzi di stoffe, sciarpe rovinate o camicie inutilizzate possono essere ritagliati e modellati in fiocchi raffinati Mini alberelli con rotoli di carta: i cilindri della carta igienica diventano mini alberi da tavolo grazie a colla, cartoncino verde e piccole decorazioni.

Ed ecco alcune delle idee più originali da poter provare quest’anno, che permetteranno di realizzare decorazioni uniche, originali e del tutto economiche.