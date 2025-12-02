Il Paradiso delle Signore anticipazioni: terrore a villa Guarnieri, scelta estrema di Adelaide

Decisamente non c’è pace a villa Guarnieri, sconvolta dal clamoroso voltafaccia di Marcello alla vigilia delle nozze con Adelaide. Barbieri si è tirato indietro appena prima di salire all’altare. Un trauma per la contessa di Sant’Erasmo che una volta smaltita la batosta ha capito molto rapidamente che il motivo dell’improvviso dietrofront aveva un nome e un cognome.

Marcello infatti ha compreso che nel suo cuore c’è spazio per una donna. Che non è Adelaide, ma Rosa Camilli. Un affronto imperdonabile per la contessa, pronta a vendicarsi con una furia implacabile. Dopo aver cacciato Barbieri dal Paradiso delle Signore, Adelaide ha indagato sul passato della sua giovane rivale per trovare qualcosa di compromettente da usare contro di lei.

A quel punto però è intervenuta Odile, consapevole che sua madre stava passando il segno con la sua voglia di rivalsa. Adelaide ha deciso così di soprassedere e di prendersi una dorata pausa di riflessione a Saint Moritz. Nelle prossime puntate la protagonista farà una scelta davvero estrema che angoscerà tutti i suoi cari.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: tutti in ansia a villa Guarnieri per il gesto estremo di Adelaide

La contessa nelle ultime puntate è tornata a Milano. Apparentemente rinfrancata dalla lunga permanenza nella celebre località svizzera. Marta e Umberto però hanno intuito che qualcosa non va per il verso giusto. E la conferma è stata la busta consegnata da Adelaide a Rosa prima di una cena di lavoro al Circolo con una scrittrice della collana del Paradiso Market.

Marta e Umberto verranno a sapere cosa conteneva la misteriosa busta: l’estromissione di Marcello dal Circolo. Agli appassionati non sarà sfuggita l’occhiata velenosa rivolta dalla contessa a Rosa nel momento di consegnarle la comunicazione per Barbieri. Mosse e pose che la dicono lunga: Adelaide è ancora consumata dalla rabbia per essere stata lasciata a un passo dall’altare e meno che meno ha perso la voglia di vendicarsi.

Nelle prossime puntate la madre di Odile, appreso delle imminenti nozze tra Marcello e la sua nuova fiamma, si recherà a casa di Barbieri con una richiesta più simile a un ordine. Il suo ex rifiuterà di assecondarla (il che significa rinunciare alle nozze). Rosa invece si mostrerà più accomodante per evitare di irritare ulteriormente la contessa (cosa decisamente sconsigliabile).

Ma non sarà finita lì. Nelle puntate fino al 5 dicembre, rivelano le anticipazioni, Adelaide compirà un gesto estremo: la contessa cercherà di togliersi la vita e dovrà essere ricoverata in ospedale. L’ex promessa sposa di Barbieri tenterà davvero di farla finita o il gesto farà parte dell’ennesimo piano per vendicarsi della nuova coppia e mandare a monte il sogno d’amore di Rosa e Marcello?