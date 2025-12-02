Thiago Motta dice sì: esonero in Serie A e panchina all’ex Juve

Ultim'ora in serie A e Thiago Motta è vicinissimo al ritorno in panchina. Il club sembra intenzionato davvero ad ingaggiarlo.

Il campionato di serie A prosegue con una lotta al vertice molto combattuta ed allo stesso tempo tante situazioni irrisolte. Nelle prime posizioni troviamo quattro squadre in un punto mentre sorprendente passo falso della Cremonese che espugna Bologna con un clamoroso 3 a 1 e trascinata da Jamie Vardy. Se i lombardi sorridono c’è invece chi non vive allo stesso modo e potrebbe presto cambiare allenatore.

In questi primi mesi diversi club di serie A hanno cambiato allenatore, parliamo anche di top club come Juventus o anche Fiorentina, ancora all’ultimo posto ma c’è un altro club che potrebbe presto cambiare guida tecnica. Stiamo parlando del Torino di Baroni, una squadra che ha offerto grandi prestazioni vincendo contro Napoli e Roma ma anche brutte sconfitte come nell’ultimo turno di campionato contro il Lecce.

I granata vivono in quel limbo di squadre che non lottano per l’Europa ma neanche per la salvezza ed al momento sono ferme nel mezzo. Il Toro ha investito e Cairo sperava in qualcosa in più, cose che non sono arrivate e per questo valuta un cambio in panchina. Ci sono diversi candidati e tra questi spunta Thiago Motta che potrebbe tornare in sella sempre in un club di Torino, e dopo l’esperienza alla Juve. Un colpo che sarebbe clamoroso per quel che riguarda la panchina granata.

Svolta in panchina, arriva Thiago Motta: colpo di scena a sorpresa

Come riportano i vari bookmakers Thiago Motta è uno dei principali candidati per la panchina del club granata. Il futuro di Baroni è sempre più in bilico e ci sono vari candidati per la panchina. In pole c’è Alessandro Nesta che dopo l’esperienza di Monza potrebbe ripartire da Torino per rilanciarsi e provare una nuova avventura, poi però c’è il nome di Thiago Motta che intriga e non poco.

L’allenatore ha ancora un contratto con la Juve dove percepisce oltre 3 milioni annui ed è questo l’unico dilemma che tiene in dubbio tutti i club interessati con Motta poco intenzionato a rinunce e che bisogna trovare cosi un accordo. Occhio a diverse panchine in serie A e la situazione di diversi club è in bilico, e occhio quindi a Motta.

Il tecnico oriundo piaceva anche in Liga, ma la situazione è in divenire e al momento lui resta sotto contratto con la Juve. Anche la società bianconera spera in un accordo con Motta che garantirebbe un importante risparmio al club.