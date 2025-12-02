Lacrime per Riccardo Patrese, lutto nello sport: “Ti ricorderò sempre”

La perdita di una persona a noi cara è sempre difficile da affrontare, che si tratti di un parente e un familiare stretto ma anche di un amico ed una persona a cui si è legati. Ci sono persone poi che sono stati veri idoli per noi e subire la loro perdita è davvero una notizia tragica e piuttosto triste. Nelle ultime ore una vecchia conoscenza dello sport come Riccardo Patrese ha ricevuto una vera e difficile batosta.

La notizia di un lutto è sempre pesante e Patrese ha pubblicato un post sui social per ricordare un caro amico, una persona che per lui è stato molto importante e che purtroppo si è spento in queste ore. L’ex pilota di Formula Uno ha ricordato con uno splendido post sui social l’amico Nicola Pietrangeli, ex campionissimo di tennis venuto a mancare negli ultimi giorni. Quello di Patrese è stato l’ennesimo post di uno sportivo volto a ricordare una persona molto importante.

Attraverso il suo profilo Instagram Patrese ha voluto dare un ultimo saluto a quella che viene considerata come una delle più grandi leggende dello sport italiano. Il tennis ora ha campioni come Jannik Sinner e Matteo Berrettini ma in passato il movimento faticava a decollare e Pietrangeli è stato uno dei pochi a regalare grandi emozioni agli appassionati.

Addio al grande campione, l’omaggio di Riccardo Patrese commuove tutti i fan

Attraverso un bel post – e uno scatto che li ritrae protagonisti – l’ex pilota Riccardo Patrese ha dato omaggio a Nicola Pietrangeli e ha scritto il seguente post su Instagram: “Ciao Nicola, campione del talento immenso. Ti ricorderò sempre come un caro amico, e soprattutto, come compagno di squadra delle nostre sfide golfistiche all’ultimo put a Montecarlo con il principe Ranieri e Bubi. Grazie per i bei momenti trascorsi insieme” e insieme una foto con tutti e quattro protagonisti.

Da Rafael Nadal a Binaghi e tanti personaggi del mondo dello sport hanno voluto dare un ultimo saluto a Nicola Pietrangeli e nei prossimi giorni ci sarà un minuto di silenzio per ricordare un personaggio che ha senza dubbio scritto la storia di questo sport. Patrese e Pietrangeli fanno parte di generazioni passate ma entrambi sono molto legati al mondo dello sport e sono stati tra i primi sportivi a portare l’italiano in testa in determinate discipline.