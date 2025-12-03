Tutti cercano questo borgo su Google: ha un paesaggio mozzafiato ed è sul mare

Borghi d’Italia. Sempre più persone decidono di impiegare il loro tempo libero o perfino i fine settimana (se non addirittura i periodi di vacanza) per visitarli. Le loro caratteristiche sono note: paesini pittoreschi e caratteristici che spesso e volentieri hanno una storia molto interessante da raccontare. Una maniera per immergersi nelle bellezze del nostro Paese.

Il tutto senza addentrarsi nel circuito del turismo di massa, come quello delle grandi metropoli e delle città d’arte. Anche nel 2025 Moveo, il magazine di Telepass, ha elaborato la classifica del borgo italiano più cercato su Google. L’intenzione non era quella, naturalmente, di indicare quale fosse il borgo più bello in assoluto della Penisola.

Si tratta semplicemente di evidenziare il borgo oggetto di più ricerche sul motore di Google. Il borgo che ha trionfato nel 2025 – presente in classifica anche l’anno precedente – si affaccia direttamente sul mare e ovviamente è molto affascinante. Ma non è certo l’unica località da visitare nello Stivale.

Dove si trova il borgo più ricercato su Google

Stando alla ricerca Moveo – partita dall’analisi dell’elenco presente nella lista dell’associazione “I borghi più belli d’Italia” – il borgo italiano più ricercato su Google è Otranto, bellissima località marina di quasi 6 mila abitanti. Otranto si trova in provincia di Lecce e già l’anno scorso era presente nella classifica dei borghi più ricercati in Italia.

Dalla graduatoria emerge come i paesini del Sud e del Centro Italia siano i più “gettonati” nelle ricerche Google. Lo conferma il secondo classificato: il borgo di Maratea in provincia di Potenza, celebre per il suo stupendo centro storico e le sue coste. Al terzo posto si trova invece Locorotondo, in provincia di Bari, come a confermare l’interesse dei navigatori del web per la Puglia.

La Puglia si trova al quarto posto a livello regionale, mentre in testa alla classifica svetta l’Umbria. In quarta posizione c’è un borgo come Rasiglia, frazione di Foligno in Umbria, conosciuto soprattutto per le sue sorgenti. Quinto posto invece per Civita di Bagnoregio (Viterbo), dove sono stati girati diversi film e fiction. A completare la top ten ci sono Cefalù in Sicilia, Spello in provincia di Perugia, Sperlonga nel Lazio.

Il nono posto va al primo borgo settentrionale: è Malcesine, in provincia di Verona, celebre per il Castello Scaligero, imponente fortezza medievale a picco sul Lago di Garda. Da non perdere anche la funivia per il Monte Baldo. Chiude la classifica Castel Gandolfo, a Roma, residenza estiva dei Papi. Rispetto allo scorso anno sono fuori classifica invece Tropea e Alberobello, ma solo perché usciti dalla lista dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.