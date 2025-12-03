Zhegrova, la decisione di Spalletti è assurda: cos’è successo

La gara di Zhegrova ha colpito Luciano Spalletti che fa dietrofront. L'annuncio dell'allenatore ha stupito tutti

La Juventus ha iniziato ad inanellare risultati positivi sotto la guida di Luciano Spalletti. Con il successo di ieri in casa contro l’Udinese in Coppa Italia sono tre le vittorie in serie di Yildiz e soci tra tutte le competizioni.

La striscia è iniziata una settimana fa con il colpo esterno sul campo del Bodo passando per i tre punti in rimonta sul Cagliari e fino ad arrivare al 2-0 di ieri che ha fatto registrare il ritorno al gol di Jonathan David. Il canadese dovrà quindi diventare centrale in termini di rendimento per Spalletti dopo l’infortunio di Vlahovic che priverà l’allenatore di Certaldo del serbo per parecchio tempo.

Il tecnico toscano è quindi a caccia dell’equilibrio migliore che passa inevitabilmente anche dall’aiuto di tutta la rosa, compresi quei calciatori che per i motivi più disparati hanno giocato e reso meno. Tra questi spicca anche Edon Zhegrova, esterno arrivato dal Lille con qualche problemino ma tante aspettative.

Il classe 1999 ha fin qui messo a referto appena 7 apparizioni con la nuova maglia per un totale di soli 92 minuti. Troppo poco, a causa anche degli infortuni, per un calciatore che ha il potenziale per cambiare le partite e il volto offensivo della Juventus.

Juventus, Spalletti colpito da Zhegrova: “Forse meritava più spazio”

Starà dunque a Spalletti provare ad inserire al meglio nei meccanismi il kosovaro che proprio nella gara di ieri contro l’Udinese in pochissimi minuti è riuscito comunque ad accendere i tifosi dello Stadium.

La qualità è sotto gli occhi di tutti, a partire da quelli dell’allenatore toscano che nel post partita di ieri ha anche ribadito: “Sono stato contento anche dei 10-15 minuti di Zhegrova: viene da un periodo lungo di inattività, forse meritava più spazio. Ha fatto rincorse fino dentro la nostra area, che non sono la sua qualità. Mi ha fatto piacere”.

Velocità, capacità di saltare l’uomo e grande aiuto alla squadra sono solo alcune delle qualità che Zhegrova è in grado di mettere sul tavolo al servizio dei bianconeri. Lo stesso Spalletti ne è rimasto colpito ed ha anche sottolineato: “Conferma la grandissima fantasia e precisione che ha: è una miccia accesa, può esplodere in qualsiasi momento, vede spazi dove altri vedono muri”.

Piano piano il fantasista kosovaro proverà a ritagliarsi il suo spazio, con Spalletti pronto a lanciarlo con un minutaggio superiore.