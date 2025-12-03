Alex Zanardi, annuncio di questi minuti: commosso il mondo dello sport

Il mito di Alex Zanardi ha commosso e ispirato intere generazioni di atleti italiani. In questo senso arriva un annuncio commovente

Zanardi

La vita di Alex Zanardi è letteralmente da film. Il campione paralimpico ha scritto pagine indelebili di storia, e lo ha fatto fronteggiando ostacoli enormi e che avrebbero abbattuto chiunque.

Sabatini
Alex Zanardi, annuncio di questi minuti: commosso il mondo dello sport – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

L’ex pilota CART subì nel 2001 un gravissimo incidente che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe, ma non si è mai dato per vinto nonostante le avversità della vita. Zanardi è ripartito con il sorriso divenendo un mito per tantissimi giovani, e rilanciandosi nella handbike, di cui è divenuto un esponente riconosciuto in tutto il mondo.

Il fenomeno bolognese, che nel 2020 ha incassato un altro duro incidente che gli ha stravolto ancora l’esistenza, ha collezionato successi importanti a livello paralimpico portando a casa medaglie d’oro e argento in serie tra Londra 2012 e Rio 2016. Un esempio per tutti, ed in particolare per i giovani atleti italiani che hanno dovuto affrontare difficoltà simili.

È il caso per esempio di Ambra Sabatini, la cui vita è divenuta persino un film. La campionessa livornese aveva appena 17 anni quando la sua vita è stata ribaltata da un incidente in scooter insieme a suo padre. Un’auto ha invaso la loro corsia, ma tre mesi dopo la disavventura e l’amputazione della gamba, la Sabatini è ripartita subito ad allenarsi per poi un anno dopo, alle Paralimpiadi di Tokyo, vincere medaglia d’oro e record mondiale nei 100 metri.

Ambra Sabatini nel mito di Alex Zanardi: l’annuncio strega i fan

Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo, realizzato da Mattia Ramberti, è quindi il film tratto dalla storia della giovane campionessa, che ha proprio in Zanardi un mito.

Zanardi
Ambra Sabatini nel mito di Alex Zanardi: l’annuncio strega i fan – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

“A un metro dal traguardo fa riferimento un po’ ai miei più grandi traguardi, quello di Tokyo, quando a un metro dal traguardo mi sono messa a piangere dalla gioia, e quello di Parigi, dove purtroppo c’è stata la caduta. Sono stati due momenti molto importanti per me di crescita, di conquista comunque. È un titolo che rispecchia il mio percorso. Un titolo che vuol far capire che a volte importante è la partecipazione, l’essere in quel momento lì, proprio a un metro dal traguardo”. Queste le parole di Ambra Sabatini a ‘La Repubblica’.

La stessa atleta ha quindi spiegato la sua storia passando dall’incidente alle gare, senza dimenticare le cadute e le treccine. A illuminare i fan è però il rapporto con un idolo come Zanardi, che ha spiegato a ‘La Stampa’ nei giorni scorsi: “Porteremo il documentario sulla mia storia nelle scuole. Alex Zanardi per me è un mito, voglio abbattere tutti i muri e rivincere la medaglia d’oro”.

