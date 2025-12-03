È ufficiale! Sinner si arrende agli Australian Open: trionfo Alcaraz

Le parole sono chiare e sono una vera doccia fredda per Jannik Sinner. Il 2026 comincerà nel peggiore dei modi.

Manca ancora molto all’inizio della stagione ed ogni tennista vive queste settimane a modo proprio. Il fenomeno azzurro Jannik Sinner si gode le meritate vacanze con la fidanzata, la modella Laila Hasanovic. I tennisti minori invece giocano ancora nei tornei Challenger mentre c’è chi come Carlos Alcaraz si diverte negli States e tra qualche giorno giocherà a Miami in qualche interessante esibizione, la prima contro Tiafoe e poi il 9 Dicembre contro il giovanissimo talento Joao Fonseca.

Ma il 2026 è alle porte e gli appassionati non vedono l’ora di vedere nuovamente questi campioni in campo, l’inizio del 2026 vedrà subito il ritorno in campo dei campioni con gli Australian Open. Anche a Melbourne sarà probabilmente Alcaraz contro Sinner, come capitato in più riprese negli ultimi due anni. Una serie di Slam a testa, Jannik ha vinto le Atp Finals mentre lo spagnolo ha terminato la stagione come numero 1.

Il circuito Atp nelle ultime ore ha destato scalpore per un articolo pubblicato sul sito degli Australian Open e apparso quasi ‘di parte’ a favore dello spagnolo. Alcaraz punta a vincere gli Australian Open, in queste ore ha rilasciato un’intervista dove ha rivelato che il torneo australiano è il suo obiettivo principale ma alcune dichiarazioni apparse sul sito ufficiale del noto Major ha fatto molto scalpore.

Caos agli Australian Open, è ancora bufera: Sinner contro Alcaraz

Osservando il titolo sul sito degli Australian Open c’è un messaggio che fa discutere. Questo recita “Perchè Carlos Alcaraz vincerà gli Australian Open nel 2026”, senza alcuna frase interrogativa, ma si parla come ci sia quasi certezza di questa vittoria. Sul sito dello Slam australiano si sottolinea ciò perchè Carlos potrebbe fare la storia tra circa un mese, diventando il tennista della storia più giovane a fare il Career Grande Slam.

Si tratta di vincere tutti e quattro Slam sebbene in anni differenti, ci sono riusciti i Big Three ma nessuno all’età di Alcaraz che potrebbe fare quindi numeri clamorosi. Già il 2025 Alcaraz ha ottenuto numeri incredibili, ma ora nel 2026 gli Australian Open puntano a fare questo record e – secondo alcuni tifosi dell’azzurro – c’è la sensazione che anche in Australia sperano nella vittoria di Alcaraz per cementificare ancora i suoi record ed i suoi numeri.

Intanto però i tifosi attendono l’ennesimo atto di Alcaraz contro Sinner, un dualismo avvincente.