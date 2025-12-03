Si opera alla caviglia, stop lunghissimo: Allegri lo perde

Continua la buona striscia del Milan di Massimiliano Allegri, un tecnico capace di rivoluzionare la squadra rossonera e rilanciare un club che lo scorso anno non si è qualificato neanche per l’Europa. Il Milan è primo in classifica assieme al Napoli campione d’Italia, qualsiasi tifoso avrebbe firmato ciò ad inizio anno, e c’è la sensazione che i rossoneri saranno in lotta fino alla fine. Va detto però che il club ha fatto tante cessioni e in estate sono cambiate tante cose.

Sono andati via giocatori chiave come Theo Hernandez e Reijnders ed Allegri è stato abile a rilanciare giocatori invece che apparivano in uscita come Maignan e Tomori, ora il Milan però deve fare un ulteriore salto e a gennaio potrebbero esserci altri movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita. Il tecnico ha sempre puntato su giocatori di esperienza mentre i più giovani ora possono partire.

Un infortunio avvenuto nelle ultime ore in un altro club può cambiare il mercato, e il Milan può effettuare una cessione imprevista. Lo Spezia Calcio, storica squadra ligure ora in difficoltà, ha perso il suo portiere Fallou Sarr per un grave infortunio. Come riporta il suo sito ufficiale il portiere dello Spezia ha riportato una frattura con lussazione della caviglia destra e dovrà operarsi; il club di serie B è a caccia ora di un portiere e guarda con attenzione in casa Milan.

Addio Milan, c’è l’accordo per la cessione a gennaio

Arrivano importanti novità e secondo alcune indiscrezioni Milan e Spezia avrebbero ormai trovato l’accordo per il passaggio del portiere Lorenzo Torriani in prestito al club ligure. Il giocatore si trasferirebbe a gennaio e cosi il club troverebbe la soluzione all’infortunio di Sarr. In contemporanea il club riuscirebbe a piazzare un giovane in prestito e farlo giocare in una categoria dove potrebbe crescere.

Le parti sono molto vicine e possiamo dire che già prima c’era interesse, ma l’infortunio ha sicuramente velocizzato i tempi. D’altronde il Milan ha Maignan e Terracciano come portieri e sono profili di esperienza, proprio come Allegri gradisce. Nel ruolo di terzo portiere il club potrebbe attingere ad un altro estremo difensore della prima squadra, promosso comunque e in grado di migliorare.

Il mercato ancora deve cominciare ma il club rossonero già lavora ad alcune soluzioni, in entrata ed in uscita.