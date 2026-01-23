Tutto fatto, la Juve si assicura il nuovo Yildiz: i dettagli

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Youssef En-Nesyri si appresta a diventare il nuovo attaccante della Juventus. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Ottolini è sbarcato a Istanbul per chiudere l’affare con il Fenerbahce e la fumata bianca sarebbe ormai a un passo: il centravanti marocchino classe ’97 dovrebbe trasferirsi a Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nessun obbligo e nessun vincolo per la Juve che, dunque, a fine stagione sarà poi libera di decidere se trattenere o meno il calciatore.

Ma non è finita qui. La Juve, infatti, ha messo a segno un altro super colpo di mercato: Teoman Gunduz. Il centrocampista turco classe 2004 della Triestina piace alla Salernitana e ad altri club, ma il blitz improvviso del club bianconero avrebbe chiuso i giochi e adesso il connazionale di Yildiz si appresta un nuovo giocatore della Juventus.

Gunduz in questa Serie C ha segnato già 6 gol e sembra essersi messo definitivamente alle spalle la rottura del crociato subita lo scorso anno. La Juve e Yildiz lo attendono, ancora qualche ora e verrà messo tutto neru su bianco.