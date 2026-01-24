McKennie in una big: Juve tradita alla vigilia del Napoli

Anche contro il Benfica ha disputato una gara pazzesca mettendo a segno la rete del 2-0, ma quella in corso rischia di essere l’ultima stagione di Weston McKennie con la casacca della Juventus. Il centrocampista statunitense è un pupillo di Spalletti che farebbe carte false pur di trattenerlo in bianconero, ma il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non arriva e al momento l’ipotesi più concreta è quella di un addio.

McKennie ha tantissimo mercato e nelle ultime ore si è parlato anche di un’ipotesi Premier League con la maglia dell’Aston Villa, ma ad oggi il club in pole per il suo acquisto sembrerebbe essere l’Atletico Madrid: Simeone ne apprezza duttilità tattica, corsa e fiuto del gol e adesso la dirigenza dei Colchoneros è al lavoro per accontentare il suo allenatore.

Con buona pace della Juve, che quasi sicuramente si vedrà costretta a dire definitivamente addio a McKennie e a sostituirlo con un altro centrocampista: non sarà affatto semplice, visto quello che sta facendo l’ex Schalke 04 a Torino.