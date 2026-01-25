Roma-Milan, colpo di scena: Allegri esclude un top

Cresce l’attesa per la sfida tra Roma e Milan, in programma questa sera alle ore 20:45 e valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre hanno vinto nell’ultimo turno: i giallorossi si sono imposti sul campo del Torino e hanno consolidato il quarto posto in classifica, mentre i rossoneri hanno piegato la resistenza del Lecce e sono secondi alle spalle dell’Inter capolista.

I presupposti, insomma, per assistere ad una sfida stellare ci sono tutti: in palio ci sono punti importantissimi, sia in chiave scudetto sia in ottica Champions League. Si va verso una clamorosa bocciatura: Allegri, infatti, starebbe pensando di affidarsi all’ormai collaudato 3-5-2 con Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi a centrocampo e la coppia offensiva formata da Leao e Nkunku: Pulisic, dunque, dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni della super sfida tra Roma e Milan, che avrà inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico:

ROMA: (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.