Dalla Juve al Napoli: rivincita di Conte sul mercato

Le strade di Juve e Napoli tornano a incrociarsi, questa volta sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ore

La Juve si impone sul Napoli nel big match della 22esima giornata di Serie A e riduce il distacco in classifica dal Milan, dagli azzurri e dalla Roma. I bianconeri vincono col punteggio di 3-0 grazie a una super prestazione e alle reti messe a segno da David nel primo tempo e da Yildiz e Kostic nella seconda frazione di gioco.

Una prestazione importante, che rilancia le ambizioni della Juve in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Dal mercato, però, arrivano adesso pessime notizie per la squadra allenata da Spalletti. Il direttore sportivo Ottolini è da tempo sulle tracce di Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo classe 2003 del Siviglia, e di Maximo Perrone, centrocampista argentino classe 2003 del Como. Entrambi i calciatori, però, piacciono tantissimo al Napoli che sarebbe al lavoro per bruciare proprio la concorrenza dei bianconeri e per portarli immediatamente in azzurro. Dopo la sconfitta sul campo, insomma, Antonio Conte prepara la sua personale rivincita sulla Juve, sul mercato.

Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nei prossimi giorni.