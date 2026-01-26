Sprint Chiesa, può tornare subito in Italia: la destinazione

A un anno e mezzo esatto dal suo trasferimento al Liverpool, Federico Chiesa si avvicina a grandi passi al ritorno in Serie A. L’esterno offensivo classe ’97, infatti, è il grande obiettivo di mercato della Juventus, che sta studiando le alternative a Youssef En-Nesyri: l’operazione con il Fenerbahce sembra essere definitivamente saltata e, dunque, a Torino sono alla ricerca di altri profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

Una di queste porta proprio a Chiesa, individuato da Comolli e da Ottolini come il rinforzo migliore in attacco: il 28enne di Genova sarebbe il sostituto ideale di Yildiz e permetterebbe al numero 10 della Juve di rifiatare e, inoltre, conosce benissimo in campionato italiano, dove si è messo in mostra con le maglie di Fiorentina prima e della Juve successivamente.

Il Liverpool, che continua a impiegare pochissimo il calciatore, non avrebbe problemi a cederlo già in questa sessione di gennaio, ma resta da capire la formula: i bianconeri spingono per un prestito con diritto di riscatto, i Reds avrebbero intenzione di cederlo con un obbligo legato al raggiungimento di determinate condizioni. Come si concluderà alla fine questa vicenda?