Ultim’ora Yildiz, colpo di scena Juve: i dettagli

Juve nel segno di Kenan Yildiz. Il gioiello turco classe 2005 ha deciso anche la gara contro il Napoli di domenica sera grazie a una prestazione superlativa e alla rete del momentaneo 2-0. Una prova che dimostra, ancora una volta, tutto il valore di un ragazzo classe 2005, vero e proprio simbolo della Juventus targata Spalletti.

Yildiz piace a Real Madrid, Barcellona e ad altri top club europei, ma il suo futuro sarà ancora a tinte bianconere: proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha incontrato nei giorni scorsi la famiglia del ragazzo originario di Ratisbona per discutere il rinnovo del contratto.

Yildiz percepisce al momento 1,5 milioni di euro a stagione, ma ne andrà a guadagnare 6 netti all’anno: sarà l’ingaggio più alto della rosa bianconera, considerando che Vlahovic a fine stagione saluterà la compagnia e cambierà squadra. Un riconoscimento prestigioso per un talento cristallino che sta bruciando le tappe, nonostante l’età (20 anni): la Juve lo sa, se lo coccola ed è pronto a ricoprirlo d’oro per scongiurare il pericolo di un addio anticipato.