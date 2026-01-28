Lutto in Italia: addio a una leggenda dello sport

Lutto improvviso nello sport italiano. In queste ore, infatti, si è spento all’età di 85 anni Franco Menichelli, ex ginnasta e allenatore di ginnastica artistica italiano.

Menichelli riuscì nell’impresa di conquistare 5 medaglie olimpiche nel corso die due edizioni: dell’Angelo azzurro si ricordano soprattutto l’oro al Corpo Libero ai Giochi di Tokyo 1964, l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari. A queste imprese è da aggiungere quella che gli permise di portare a casa una storica medaglia di bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Roma 1960, insieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari.

Ecco la nota ufficiale apparsi sui canali della Federginnastica: “Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l’abbraccio commosso dello sport italiano. La Federazione Ginnastica d’Italia, il Presidente Facci e tutto il Consiglio Direttivo federale si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca“.

Un giorno triste, dunque, per lo sport italiano che piange la scomparsa di uno dei più grandi atleti di sempre.