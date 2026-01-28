È fatta: lascia la Juve e vola in Premier League

In attesa di capire chi sarà il nuovo centravanti, la Juve continua a lavorare anche alle uscite in questa sessione invernale di calciomercato. La dirigenza di corso Galileo Ferraris sta cercando di piazzare quei giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico Luciano Spalletti e tra questi figura, senza ombra di dubbio, anche il brasiliano Douglas Luiz.

Il centrocampista classe ’98, reduce da una prima parte di stagione in chiaroscuro con la casacca del Nottingham Forest, si appresta infatti a cambiare maglia: il club allenato da Sean Dyche ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto a fine stagione e, dunque, per Douglas Luiz si spalancano le porte per un ritorno all’Aston Villa.

Proprio con la casacca dei Villans, il brasiliano ha fatto vedere buonissime cose e collezionato qualcosa come 175 gettoni e 20 reti: l’Aston Villa, dunque, potrebbe anche riscattarlo definitivamente al termine della stagione in corso in caso di prestazioni importanti. La Juve osserva ed è pronta a liberarsi di un ingaggio importante.