Firma col Milan fino al 2031: Allegri felicissimo

In casa Milan continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, in programma sul campo del Bologna martedì 3 febbraio. I rossoneri sono chiamati a vincere dopo il pareggio ottenuto sul campo della Roma per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista: Max Allegri crede fortemente nello scudetto e sarà una grande sfida fino all’ultima giornata.
Milan che intanto regala spettacolo anche sul mercato. La dirigenza rossonera, infatti, è al lavoro per blindare uno dei calciatori più importanti della rosa, ovvero Strahinja Pavlovic. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, il direttore sportivo Tare avrebbe già avviato i colloqui con gli agenti del centrale serbo classe 2001 per gettare le basi di un rinnovo fino al 30 giugno 2031.
Il nome di Pavlovic è finito sul taccuino di diverse compagini europee ma, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere. Per la gioia di Allegri, che confida moltissimo nella qualità e nella crescita dell’ex Salisburgo. Attenzione, dunque, ai prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per l’attesissima fumata bianca.