Firma col Milan fino al 2031: Allegri felicissimo

Milan show sul mercato: è ormai fatta per la sua firma sul contratto fino al 30 giugno del 2031

In casa Milan continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, in programma sul campo del Bologna martedì 3 febbraio. I rossoneri sono chiamati a vincere dopo il pareggio ottenuto sul campo della Roma per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista: Max Allegri crede fortemente nello scudetto e sarà una grande sfida fino all’ultima giornata.

Milan che intanto regala spettacolo anche sul mercato. La dirigenza rossonera, infatti, è al lavoro per blindare uno dei calciatori più importanti della rosa, ovvero Strahinja Pavlovic. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, il direttore sportivo Tare avrebbe già avviato i colloqui con gli agenti del centrale serbo classe 2001 per gettare le basi di un rinnovo fino al 30 giugno 2031.

Il nome di Pavlovic è finito sul taccuino di diverse compagini europee ma, salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere. Per la gioia di Allegri, che confida moltissimo nella qualità e nella crescita dell’ex Salisburgo. Attenzione, dunque, ai prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per l’attesissima fumata bianca.