La Juve anticipa tutti: si chiude a 20 milioni

Archiviata la qualificazione agli spareggi per gli ottavi di finale di Champions League, la Juve si rituffa in campionato nella delicata trasferta sul campo del Parma. I bianconeri vogliono dare continuità alla splendida vittoria ottenuta contro il Napoli di Conte e puntano a rimanere in scia al treno per la qualificazione alla prossima Champions.
Juve, però, al lavoro anche per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia davvero complessa, visti i tantissimi impegni. Oltre all’attaccante, la dirigenza di corso Galileo Ferraris appare intenzionata a prendere un nuovo laterale destro e il prescelto in questa ottica è Brooke Norton-Cuffy, terzino destro inglese classe 2004 del Genoa.
Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, la Juve avrebbe già presentato ai rossoblu un’offerta sulla base di un prestito oneroso a 4-5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15-16 milioni di euro. Un’operazione da circa 20 milioni complessivi che, dunque, potrebbe regalare alla Juve un innesto di qualità in quel ruolo: si attende ora la riposta del Genoa, ma in casa bianconera starebbe crescendo l’ottimismo col passare delle ore.