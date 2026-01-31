Sinner ko a Melbourne: colpo di scena nel ranking Atp

Niente da fare per Jannik Sinner. Il campionissimo di San Candido si arrende a Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open al termine di una maratona di 5 set: non riesce, dunque, all’azzurro l’impresa di vincere per la terza volta consecutiva il torneo in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne.

Per Sinner sfuma anche la possibilità di difendere i 2000 punti conquistati lo scorso anno, vediamo dunque come cambia il ranking ATP dopo quanto accaduto proprio nelle scorse ore. Sinner resterà senza problemi numero due al mondo con 10.300 punti, ma il distacco da Carlos Alcaraz è destinato ad aumentare.

Il tennista di Murcia, infatti, domani sfiderà proprio Djokovic in finale e in questo momento è già certo di aumentare il suo vantaggio su Jannik Sinner. Ma non è finita qui: in caso di trionfo a Melbourne, Alcaraz arriverebbe a quota 13.650 punti, con un margine quindi di 3.350 punti proprio sull’azzurro. Una pessima notizia per tutti i sostenitori italiani che, a questo punto, saranno costretti a pazientare ancora per sperare in un eventuale sorpasso di Sinner ai danni di Alcaraz nel ranking Atp.