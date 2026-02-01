Alcaraz troppo forte: Djokovic deve arrendersi agli Australian Open

Tra pochissimi minuti avrà inizio la finale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il numero 1 del ranking Atp ha sconfitto in semifinale il tedesco Zverev al termine di una maratona durata oltre 5 ore, mentre il campionissimo serbo si è imposto su Jannik Sinner al quinto set. I presupposti per assistere ad un ultimo atto davvero avvincente, insomma, ci sono tutti.

Non sono, però, d’accordo i bookmaker che danno come grandissimo favorito il tennista spagnolo. Wlliam Hill paga il trionfo di Alcaraz a 1,29, mentre Novak Djokovic è pagato a 3,20. Stesso discorso per il numero dei set: la vittoria in tre set del fenomeno di Murcia è quotata a 2,65, in quattro set a 3,60, in cinque set a 5,60. Il successo di Novak Djokovic in tre set, invece, è a 13, in quattro set a 8.60 e in cinque set a 8,20.

Sembra non esserci storia almeno sulla carta, ma il 38enne originario di Belgrado è un campione infinito e già contro Sinner ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. La parola passa adesso al campo. Chi la spunterà? Assisteremo al primo successo in carriera di Alcaraz a Melbourne oppure Djokovic arriverà a quota 11 trionfi agli Australian Open?