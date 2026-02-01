Visite mediche con la Juve: colpaccio in attacco

In attesa di scendere in campo contro il Parma nel posticipo della 23esima giornata di Serie A, la Juventus mette a segno un importante colpo di mercato. I bianconeri, infatti, erano alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo, che quasi sicuramente sarà un vecchio volto del campionato italiano: Jeremie Boga.

Lo riferisce in queste ore l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe raggiunto un accordo verbale col Nizza sulla base di un prestito con diritto di riscatto: Boga è atteso a Torino per le visite mediche di rito, poi firmerà il nuovo contratto con la Vecchia Signora.

Boga, che ha indossato le maglie del Sassuolo dal 2018 al 2022 e dell’Atalanta nella stagione 2022/23, sarà il vice Yildiz e permetterà così al tecnico Luciano Spalletti di far rifiatare il talento turco, fin qui quasi sempre impiegato. Resta da capire se si chiuderà con Boga il mercato in entrata della Juve o se Comolli e il direttore sportivo Ottolini proveranno a portare anche un centravanti puro a Torino. Lo scopriremo nelle prossime ore.