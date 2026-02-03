Incontro con la Juve: un Big firma dopo la chiusura del mercato

Holm e Boga. Sono questi gli unici due acquisti della Juventus in questa sessione invernale di calciomercato e, dunque, qualsiasi discorso relativo al nuovo attaccante viene rimandato all’estate. Il Tottenham non ha aperto alla fine alla partenza di Kolo Muani, che resta un nome calcio in casa bianconera per la prossima stagione.

Nome caldo come quello di Weston McKennie, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il centrocampista statunitense, autentico trascinatore della Juve in questa parte di stagione, è un vero e proprio pupillo di Luciano Spalletti che ha chiesto alla società uno sforzo economico per il rinnovo.

Proprio in virtù di questo, sono previsti nuovi contatti tra le parti per mettere nero su bianco: McKennie percepisce al momento 2,5 milioni di euro all’anno, la Juve propone un adeguamento fino al 2028 da 4-4,5 milioni a stagione, I presupposti per una stretta di mano ci sono tutti e nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare l’atteso comunicato ufficiale: salvo clamorosi ripensamenti, dunque, il futuro dell’americano sarà ancora a tinte bianconere.