Juve, colpaccio a zero: un sogno che si realizza

Il calciomercato invernale si è chiuso da appena due giorni (2 febbraio), ma la Juventus è già al lavoro per rinforzare la propria rosa in estate e per mettere a segno un colpo da sogno. La dirigenza di corso Galileo Ferraris segue con attenzione diversi profili, ma il vero e proprio oggetto dei desideri ha un nome e un cognome ben precisi: Bernardo Silva.

Il portoghese classe ’94 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e lascerà sicuramente il Manchester City. Sulle sue tracce si sono già mosse alcune delle principali compagini europee, ma la Juve resta vigile per non farsi trovare impreparata. Già c’è stato qualche contatto tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Bernardo Silva, che non avrebbe problemi a trasferirsi in Serie A in caso di offerta importante.

Si tratterebbe di un colpaccio da sogno visto il valore e l’esperienza internazionale del 31enne di Lisbona e ora a Torino sognano in grande: Spalletti farebbe carte false pur di allenare un campione del suo calibro e ora la dirigenza è pronta ad accontentare il tecnico di Certaldo.