Lidl trasforma la tua casa in un posto magico: costa 2,99 euro

Lidl si conferma davvero imbattibile su alcune promozioni: l'ultima sta facendo letteralmente impazzire tutti

Tra pochi giorni sarà San Valentino, il momento ideale per trascorrere una serata romantica in compagnia del proprio partner. Magari a casa, tra le mura domestiche, con qualche accorgimento che potrebbe rendere il tutto ancora più unico. Accorgimento come quello che ha lanciato in queste ore Lidl, che conferma di non avere rivali quanto a idee originali e prezzi.

A partire dal 5 febbraio, infatti, sono in vendita presso tutti i punti Lidl delle bellissime candele in giara di vetro con coperchio: un oggetto davvero unico, che permette di proteggere anche la cera dalla polvere. Sono diverse le fragranze disponibili: si va da quelle a lavanda e vaniglia, fino ad arrivare a quelle di agrumi e zenzero, passando per altre con sandalo e spezie.

E il prezzo, come già accaduto in passato, è davvero imbattibile: queste candele, infatti, sono in vendita ad appena a 2,99 euro: occasione unica da non lasciarsi assolutamente sfuggire in vista del giorno di San Valentino, in programma il prossimo 14 febbraio. Affrettatevi, dunque, e correte presso tutti i punti vendita Lidl, già presi d’assalto in queste ore per acquistare un oggetto davvero unico.