Juve, rivincita sul mercato: ufficiale la firma di un nuovo attaccante

Altra prestazione super per la Juve targata Luciano Spalletti che, però, si arrende all’Atalanta (3-) nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e saluta la competizione. I bianconeri sprecano nel primo tempo e poi cadono sotto i colpi di Scamacca (rigore), Sulemana e Pasalic. I nerazzurri se la vedranno in semfinale con la vincente del confronto tra Lazio e Bologna.

Juve che, però, batte un colpo importante sul calciomercato. Ecco infatti il comunicato ufficiale apparso proprio in queste ore sui canali del club bianconero: “È ufficiale l’arrivo alla Juventus di Esad Deniz: il giovane talento dal doppio passaporto – turco e olandese – ha firmato un accordo che lo legherà al Club bianconero. L’attaccante classe 2010, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, si unirà all’Under 16 di Mister Gridel andando a rinforzare il ricco reparto offensivo della squadra. Benvenuto alla Juventus, Esad, ci vediamo in campo!”.

Adesso testa al campo: domenica sera a Torino arriva la Lazio di Sarri e la Juve deve assolutamente rialzare la testa dopo la grandissima delusione di ieri.