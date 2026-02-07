L’Inter beffa la Juve: può firmare subito

Colpo di scena di mercato e le protagoniste sono ancora una volta Inter e Juventus: ecco cosa sta succedendo.

A gennaio era finito nel mirino del Nottingham Forest e si parlava di un suo passaggio in Premier League, ma alla fine Davide Frattesi è rimasto all’Inter e nell’ultimo periodo è stato spesso impiegato da Chivu, anche perché la coperta a centrocampo è corta dopo gli infortuni occorso a Barella e a Calhanoglu.

Ora il futuro del centrocampista romano può riservare un grande colpo di scena e questa è una pessima notizia per la Juventus e per Luciano Spalletti, che sono molti interessati a un trasferimento dell’ex Sassuolo in bianconero.

Frattesi, infatti, potrebbe presto rinnovare con l’Inter il suo contratto, che al momento la come scadenza il 30 giugno 2028: ad Appiano sono sicuri che un calciatore con le sue caratteristiche tecnico-tattiche possa tornare utile a Chivu e non hanno alcuna intenzione di andare a rinforzare una rivale diretta come la Juve.

Frattesi-Inter, colpo di scena in arrivo: il rinnovo appare sempre più vicino e il futuro del centrocampista classe ’99 sarà quasi sicuramente ancora a tinte nerazzurre.