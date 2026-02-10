Juve-Roma, affare a zero: tutti i dettagli

Vittoria contro il Cagliari per 2-0 nel posticipo della 24esima giornata di Serie A e di nuovo quarto posto in classifica a 46 punti, in compagnia della Juve. La Roma la porta a casa grazie a uno scatenato Malen, autore di una doppietta, e si candida come principale antagonista proprio dei bianconeri per la volata Champions League.

Le strade di Juve e Roma, però, rischiano di incrociarsi nuovamente, questa volta sul mercato. La conferma arriva dal giornalista Nicolò Schira che attraverso il proprio canale Youtube ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Celik potrebbe non rinnovare con la Roma. Il turco chiede un triennale o quadriennale da 4 milioni a stagione, mentre il club capitolino propone un triennale da 2,8. Attenzione soprattutto alla Juve che ha chiesto informazioni“.

Spalletti apprezza tantissimo Celik e sarebbe felicissimo di allenarlo a Torino, vista la grande duttilità tattica del calciatore e la sua esperienza. Il rinnovo con la Roma appare al momento assai improbabile e, dunque, la Juve continua a lavorare per mettere a segno quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio a parametro zero.