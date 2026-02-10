Dimarco in una Big, trema l’Inter: le ultimissime

Sta letteralmente trascinando l’Inter in questa fase della stagione a suon di gol, assist e prestazioni spaventose e figura oggi tra i migliori laterali mancini in Europa. Federico Dimarco ormai non ha più bisogno di presentazioni e la dirigenza nerazzurra è consapevole di avere in rosa un vero e proprio specialista della fascia sinistra.

Il suo contratto scade il 30 giugno 2027 e Marotta è al lavoro per blindarlo fino al 2029 o 2030, ma adesso arrivano pessime notizie dall’Inghilterra per Chivu e per i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, il Manchester United avrebbe messo nel mirino proprio Dimarco per la prossima estate e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra esorbitante per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire.

La volontà dell’Inter è quella di trattenere il calciatore ancora a lungo, ma la grande disponibilità economica dei Red Devils rischia di mischiare le carte in tavola. I tifosi dell’Inter incrociano le dita e sperano di vedere Dimarco ancora a lungo con la casacca nerazzurra.