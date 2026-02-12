Lidl, stravolge la cucina e ti fa perdere peso: costa pochissimo

Lidl ancora una volta sotto i riflettori per un’offerta davvero imperdibile. In queste ore, infatti, i punti vendita del noto marchio sono stati letteralmente presi d’assalto dai clienti per acquistare un prodotto super, che è possibile acquistare a una cifra davvero contenuta.

Si tratta della centrifuga SilverCrest, messa in vendita a soli 34,99 euro, che semplificherà i piani di tutte quelle persone che vogliono integrare la dieta prescritta da un medico. L’oggetto in questione permette di preparare in pochissimi istanti a una doppia velocità, con un raccoglitore da 500ml e una potenza di 400W.

Questo significa, inoltre, che potrete risparmiare preferendo un salutare centrifugato all’acquisto dei vari snack. Non perdete altro tempo, insomma, anche perché la SilverCrest sta andando a ruba e il rischio di non trovarla più nei negozi Lidl è davvero alto. Una cosa è certa: Lidl sbaraglia ancora una volta la concorrenza con una scelta salutare e, al tempo stesso, economica. Siete d’accordo?