Juve-Atalanta, che affare: un big cambia maglia

Juve e Atalanta pensano a una clamorosa operazione di mercato in estate: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Tra le più grandi delusioni della stagione della Juve figura sicuramente Michele Di Gregorio. L’estremo difensore milanese classe ’97 continua ad alternare prestazioni convincenti ad altre in cui è apparso meno sicuro, proprio come in occasione dell’ultima sfida contro la Lazio. L’ex Monza, infatti, non appare esente da colpe in occasione della conclusione di Isaksen che ha regalato il momentaneo 0-2 alla squadra di Sarri, prima della rimonta bianconera.

E adesso torna d’attualità una sua partenza a fine stagione. In caso di addio di Di Gregorio, la Juve avrebbe già individuato il profilo ideale per difendere i pali nelle prossime stagioni: Marco Carnesecchi. Il 25enne dell’Atalanta anche quest’anno sta facendo benissimo e non avrebbe problemi a trasferirsi a Torino: tre le altre cose, gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire proprio il buon esito dell’operazione.

Carnesecchi-Juve, occhio dunque a questa pista che sembra destinata a diventare incandescente da qui ai prossimi mesi.