Tegola in Serie A: i nerazzurri lo perdono per 2 mesi

L’Atalanta vive un momento di forma davvero straordinario e, con l’arrivo di Palladino in panchina, ha cambiati letteralmente marcia. I nerazzurri stanno recuperando posizioni in campionato, mentre in Coppa Italia hanno eliminato la Juve (3-0) e ottenuto la qualificazione alle semifinali.

Adesso, però, c’è una pessima notizia per la Dea come appreso attraverso un comunicato ufficiale: “Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

De Ketelaere potrebbe rimanere fermo ai box per circa 2 mesi e, dunque, salterà le sfide contro Lazio (campionato), poi il doppio impegno contro il Borussia Dortmund valevole per il playoff di Champions League, poi la super sfida con il Napoli di campionato e la semifinale di andata di Coppa Italia ancora contro la Lazio di Sarri.