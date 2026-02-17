Inter, pesantissima tegola: Chivu perde un top

Dopo il successo contro la Juve per 3-2 in campionato, l’Inter si prepara alla delicata trasferta sul campo del Bodo Glimt, valida per l’andata degli spareggi Champions League. Il club norvegese è temibile soprattutto tra le mura amiche, ma i nerazzurri hanno già dimostrato quest’anno di poter battere chiunque.

Intanto, però, ci sono pessime notizie per il tecnico Chivu alla viglia del match con il Bodo: secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’allenatore nerazzurro si vedrà costretto a rinunciare a Calhanoglu e Frattesi: il centrocampista turco alza bandiera bianca a causa di un affaticamento muscolare, mentre il calciatore della Nazionale italiana è out per un attacco influenzale.

Inter, dunque, decimata in mezzo al campo e costretta a cambiare tutto: la gara contro la Juve, però, ha dimostrato che le alternative a Chivu non mancano proprio in questo ruolo, a cominciare da Zielinski che contro i bianconeri ha messo a segno la rete decisiva grazie a una perfetta conclusione dal limite dell’area.