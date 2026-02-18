Inter, va fuori: bocciatura inaspettata

Questa sera l’Inter fa visita al Bodo Glimt nella gara di andata dei playoff di Champions League. I nerazzurri partono nettamente favori, ma occhio alla compagine norvegese che tra le mura amiche ha già dimostrato quest’anno di potersela giocare anche con squadre più blasonate.

Si va verso una clamorosa novità di formazione tra i nerazzurri: il tecnico Chivu starebbe infatti pensando di escludere almeno inizialmente Zielinski (match winner sabato sera contro la Juve) e di affidarsi a Sucic, Barella, Mkhitaryan in mezzo al campo. Dietro agiranno Akanji, De Vrij, Bastoni da destra verso sinistra, mentre in attacco Pio Esposito potrebbe affiancare dal 1′ Lautaro Martinez. Ecco le probabili formazioni dell’atteso match tra Bodo Glimt e Inter:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu