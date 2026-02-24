Colpaccio Dybala: firma gratis subito

È attualmente fermo ai box per le solite noie muscolari, ma in questi giorni sta intensificando il recupero per scendere in campo domenica sera contro la sua ex squadra, ovvero la Juve. Le condizioni di Paulo Dybala continuano a tenere banco in casa Roma: l’argentino sta meglio rispetto a qualche giorno fa e cresce l’ottimismo ...

È attualmente fermo ai box per le solite noie muscolari, ma in questi giorni sta intensificando il recupero per scendere in campo domenica sera contro la sua ex squadra, ovvero la Juve. Le condizioni di Paulo Dybala continuano a tenere banco in casa Roma: l’argentino sta meglio rispetto a qualche giorno fa e cresce l’ottimismo per un suo recupero nel match tra Roma e Juve.

Questo, però, rischiano di essere gli ultimissimi mesi di Dybala con la maglia della Roma. L’attaccante argentino, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, sembra sempre più vicino a un ritorno in patria: i contatti tra il suo entourage e la dirigenza del Boca Juniors sarebbero ormai costanti e un trasferimento a parametro zero al termine della stagione in corso appare sempre più concreto.

Quasi sicuramente, dunque, le strade dell’ex Juve e della Roma si separeranno in estate: una pessima notizia per Gian Piero Gasperini e per il popolo di fede giallorossa che si apprestano a salutare definitivamente un grande campione.