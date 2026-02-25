Tegola Juve, va fuori: duro colpo per i tifosi

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 21:00, la Juventus ospita il Galatasaray nel ritorno degli spareggi di Champions League: si parte dal 5-2 a favore di Osimhen e compagni del match d’andata e servirà una vera e propria impresa ai bianconeri per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale.

Luciano Spalletti recupera Yildiz e lo schiera davanti accanto a Conceicao e a David. Bremer ieri si è allenato in gruppo, ma quasi sicuramente partirà dalla panchina: al suo posto ci sarà Gatti a fare coppia con Kelly al centro della difesa. Ecco le probabili formazioni di Juve-Galatasaray, gara di ritorno degli spareggi di Champions League, in programma questa sera alle ore 21:00:

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk