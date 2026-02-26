Milan, colpaccio scudetto: arriva un Big di Serie A

Grandi manovre in casa Milan per il prossimo anno: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo rossonero 

Allegri Milan

Dopo la sconfitta interna contro il Parma, il Milan è pronto a rituffarsi in campionato con l’obiettivo di ridurre il distacco dall’Inter capolista che al momento è di 10 punti. Domenica 1 marzo i rossoneri sono attesi dalla complicata trasferta sul campo della Cremonese, ma Max Allegri vuole assolutamente tornare alla vittoria dopo il passo falso contro i gialloblu.

Gila
Gila – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

Intanto, però, la dirigenza del Milan è impegnata anche sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La priorità del direttore sportivo Tare è un centrale difensivo di esperienza e affidabile e il nome più caldo in tal senso è quello di Mario Gila Fuentes, spagnolo classe 2000 di proprietà della Lazio.

Il calciatore vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e il presidente Lotito difficilmente se ne priverà in estate, ma la dirigenza meneghina vuole provarci a tutti i costi e i buonissimi rapporti tra le due società potrebbero favorire il buon esito dell’operazione. Sarà Gila il primo rinforzo del Milan di Massimiliano Allegri?

