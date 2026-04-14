Justin Bieber: dalla malattia al ritorno sul palcoscenico mondiale

ROMA – Il Coachella 2026, evento internazionale e festival musicale che si svolge ogni

anno in California, ha avuto un nome più discusso degli altri: Justin Bieber.

La sua esibizione è stata una dei momenti più commentati dell’intero festival, con una presenza che ha dominato conversazioni online, copertura mediatica e reazioni del pubblico. Più che

per numeri ufficiali o record statistici, Bieber si è imposto come figura centrale dell’edizione,

diventando uno degli artisti più divisivi ma anche più influenti del cartellone. In un festival

ricco di grandi nomi come Sabrina Carpenter e Karol G, la sua performance ha finito per

catalizzare l’attenzione, segnando uno dei picchi mediatici più alti dell’evento.

IL RITORNO DOPO IL PERIODO DIFFICILE

Per Bieber, il palco del Coachella ha rappresentato soprattutto un ritorno. Negli ultimi anni il cantante si era progressivamente allontanato dalle grandi tournée a causa

di problemi di salute e di una fase personale complessa. La sua ultima apparizione risale

al 2022 dopo aver interrotto il tour a causa della sindrome di Ramsay Hunt, un virus

chiamato Herpes Zoster, noto anche come “fuoco di Sant’Antonio, che gli ha causato una

paralisi parziale e che lo ha costretto a prendersi una lunga pausa dalla scena mondiale. Il

suo ritorno è stato quindi visto e percepito come un passaggio simbolico: il rientro in uno

dei palcoscenici più importanti della musica mondiale. Un ritorno atteso dai fan, ma

anche osservato con grande curiosità dall’industria musicale, che ha visto nella sua

presenza un segnale di ripartenza.

L’ESIBIZIONE: STILE ESSENZIALE E PUBBLICO DIVISO

Lo show si è discostato dai canoni spettacolari tipici del Coachella. L’artista canadese ha

scelto uno show minimalista e “intimo”, seduto su uno sgabello con un laptop, utilizzando

Youtube per riprodurre i video dei suoi più grandi successi, cover e clip virali, come

quella che ritraeva il Bieber giovanissimo all’inizio della sua carriera. Una formula che ha

reso il set molto personale, ma che ha inevitabilmente diviso il pubblico.

Una parte degli spettatori ha apprezzato l’approccio più emotivo e lontano dall’eccesso

scenico, mentre altri hanno parlato di performance troppo sobria per il nome di punta del

festival, soprattutto considerando le aspettative legate al cachet (circa 10 milioni di dollari

totali), tra i più alti dell’edizione.

OSPITI E VOLTI NOTI TRA PALCO E PUBBLICO

Tra il pubblico non sono passate inosservate diverse presenze del mondo dello spettacolo e

dei social come Kylie Jenner e Timothée Chalamet e della moglie, Hailey Bieber, che ha

seguito lo show da vicino e ha condiviso momenti dell’evento sui propri canali social.